Умер композитор фильма «Танцор диско»

Баппи Лахири скончался в возрасте 69 лет из-за остановки дыхания

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В одной из клиник Мумбаи умер классик «эпохи диско» в Болливуде Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири). Знаменитый индийский композитор и певец скончался во сне в возрасте 69 лет от остановки дыхания, сообщает ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Он автор музыки к таким популярным в СССР и России фильмам, как «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь» и многим другим. Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.