Умер композитор фильма «Танцор диско»

Баппи Лахири скончался в возрасте 69 лет из-за остановки дыхания
В одной из клиник Мумбаи умер классик «эпохи диско» в Болливуде Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири). Знаменитый индийский композитор и певец скончался во сне в возрасте 69 лет от остановки дыхания, сообщает ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.
Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Он автор музыки к таким популярным в СССР и России фильмам, как «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь» и многим другим. Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.
При этом композитора нередко обвиняли в том, что его песни имеют сходство с композициями западных диско-групп, например Ottawan, The Buggles и Modern Talking. Однако это не помешало огромной популярности его музыки в Индии, во многих странах Азии, а также в бывшем СССР и некоторых странах Восточной Европы.