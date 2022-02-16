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21 минуту назад

В Конгрессе США выдвинули инициативы о санкциях против России и помощи Украине

Елена Прошина

Республиканская партия США представила новые законодательные инициативы, в которых предусмотрено введение новых санкций против России и участников проекта «Северный поток — 2», а также оказание дополнительной помощи Киеву в случае обострения ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления, распространенные комитетами по иностранным делам верхней и нижней палат Конгресса США.

В Конгрессе США выдвинули инициативы о санкциях против России
Фото: ReutersReuters

Как говорится в документах, если Россия начнет «вторжение» на территорию Украины, то США немедленно введут рестрикции против участников проекта «Северный поток — 2». Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена не будет делать какие-либо исключения из этого пакета санкций.

Кроме того, Республиканская партия предлагает оказать Украине материальную помощь в размере $500 млн. Из этой суммы $100 млн. будет выделено на противотанковые, противовоздушные и противокорабельные системы. Представители партии также выступили с предложением создать специальный фонд, который помогал бы Украине в «сопротивлении попыткам оккупировать» ее территорию.

Обе версии законопроекта также предусматривают введение ряда ограничений против «крупных банков» в России. Информации о том, когда может начаться рассмотрение этих документов, пока нет.

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