В Конгрессе США выдвинули инициативы о санкциях против России

Республиканская партия США представила новые законодательные инициативы, в которых предусмотрено введение новых санкций против России и участников проекта «Северный поток — 2», а также оказание дополнительной помощи Киеву в случае обострения ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления, распространенные комитетами по иностранным делам верхней и нижней палат Конгресса США.

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Как говорится в документах, если Россия начнет «вторжение» на территорию Украины, то США немедленно введут рестрикции против участников проекта «Северный поток — 2». Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена не будет делать какие-либо исключения из этого пакета санкций.

Кроме того, Республиканская партия предлагает оказать Украине материальную помощь в размере $500 млн. Из этой суммы $100 млн. будет выделено на противотанковые, противовоздушные и противокорабельные системы. Представители партии также выступили с предложением создать специальный фонд, который помогал бы Украине в «сопротивлении попыткам оккупировать» ее территорию.