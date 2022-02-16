Елизавета II сообщила об ухудшении здоровья

Елизавета II призналась, что не может нормально передвигаться из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

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На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании, контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость. На вопрос о ее здоровье Елизавета II указала на трость и кратко ответила.

— Как видите, я не могу ходить, — заявила 95-летняя королева.

Отмечается, что Елизавета II была несколько скованной, так как встреча с Маклаудом и Милларом стала ее первой очной встречей после контакта с заболевшим коронавирусом принцем Чарльзом.

Букингемский дворец не раскрыл, был ли тест королевы на COVID-19 положительным или отрицательным, ссылаясь на врачебную тайну.

Несмотря на ухудшившееся самочувствие, Елизавета II старалась держаться на встрече спокойно и даже улыбалась. Уточняется, что она будет проходить ежедневные тесты на коронавирус в течение семи дней и находиться под пристальным наблюдением королевских врачей, передает Daily Mail.