Япония продолжит внимательно следить за ситуацией вокруг Украины

Правительство Японии уверено, что в отношении ситуации вокруг Украины необходимо сохранять максимальную бдительность. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь ее кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Правительство Японии осознает, что [вокруг Украины] продолжается ситуация, в которой ни в коем случае нельзя ослаблять бдительность и необходимо сохранять осторожность", - отметил он, подчеркнув, что правительство Японии продолжит пристально следить за дальнейшим развитием событий. Он также добавил, что японская сторона в курсе заявления Минобороны РФ о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. "С другой стороны, президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину остается", - отметил генсек правительства.

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Мацуно в очередной раз повторил слова о том, что правительство Японии последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы настоятельно требуем, чтобы любые вопросы решались дипломатическим путем", - подчеркнул генсек японского правительства, вновь повторив, что в случае вторжения России на Украину правительство Японии в сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 примет надлежащие меры, которые в зависимости от ситуации могут включать введение санкций против РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, генеральный секретарь кабинета министров отметил, что правительство Японии в курсе сообщений о массированных DDoS-атаках на сайты украинских ведомств и банков, однако ушел от прямого ответа, кто, по мнению японских властей, мог стоять за этими атаками. В то же время Мацуно напомнил, что российская сторона неоднократно обвинялась в кибератаках на иностранные государства.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе учений Вооруженных сил РФ в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии. Глава оборонного ведомства сообщил, что часть из них уже "подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Позднее Минобороны РФ распространило заявление о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного и Западного военного округов уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.