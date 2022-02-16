Псаки дала прогноз по новому контакту Байдена с Путиным

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к [какому-либо] альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор», — подчеркнула представитель Белого дома.