Байден сделал заявление по ситуации на Украине

"Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые из подразделений покидают свои позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо. Но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не удостоверились в том, что российские военные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации", - сказал американский лидер.