Байден сделал заявление по ситуации на Украине

Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.
"Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", - сказал он.
Согласно словам американского лидера, Соединенные Штаты готовы и к дипломатическому взаимодействию с Москвой, и к решительному ответу на возможную агрессию России против Украины.
"Мы готовы <...> к дипломатическому взаимодействию с Россией <...> для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом", - сказал он. "И мы готовы ответить решительно на нападение России на Украину, которое все еще является вполне возможным", - добавил Байден.
Кроме того, как уточнил глава государства, власти США приветствовали бы возвращение Россией военных сил после учений в места постоянной дислокации, но Вашингтон пока не может подтвердить данную информацию.
"Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые из подразделений покидают свои позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо. Но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не удостоверились в том, что российские военные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации", - сказал американский лидер.
Гарантии безопасности
Как отметил Байден, власти США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ в случае их достижения.
"Вот уже несколько недель мы с нашими союзниками и партнерами <...> участвуем в безостановочной дипломатии. В эти выходные я говорил [по телефону] с президентом [РФ Владимиром] Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы", - сказал он.
Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что необходимо продолжать предпринимать дипломатические усилия в области безопасности в Европе, подчеркнул Байден.
"И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент [РФ Владимир] Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера [в понедельник] российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех", - сказал он.
Вопрос расширения НАТО
Соединенные Штаты не поступятся своим основным принципом, согласно которому страны сами вольны выбирать себе альянсы.
"Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться", - сказал Байден, выступая в Белом доме.