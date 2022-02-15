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58 минут назад

Шольц заявил, что путь из кризиса на Украине лежит через выполнение "формулы Штайнмайера"

ТАССиещё 1

Разрешение кризиса на Украине возможно через выполнение "формулы Штайнмайера". Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Die Welt.

"Из уважения к только что избранному президенту ФРГ [Франку-Вальтеру Штайнмайеру] стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации - это "формула Штайнмайера". Она регулирует последовательность действий", - сказал Шольц.

Путин назвал происходящее в Донбассе "геноцидом"

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Формула Штайнмайера" была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе. Минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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