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В Германии заявили о принадлежности Крыма России

Представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Бернд Бауман заявил, что Крым фактически является территорией РФ.

Он подчеркнул, что исторически эта территория также принадлежит России, признание чего было помогло бы снизить напряжённость между Россией и Украиной.

В Британии назвали новое точное время «вторжения» России на Украину

Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки.

По версии спецслужб США, «атака» Москвы начнется с массированного ракетного удара.

Представитель России в ЕС назвал условие начала войны с Украиной

Не стоит удивляться ответу России, если на нее нападет Украина. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим», — сказал постпред.

В Крыму ответили на слова Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма являются блефом.

Так ответил на высказывания украинского лидера глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Дворники-мигранты изнасиловали москвичку

На Вешняковской улице Москвы двое дворников в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали местную жительницу, сообщил источник в правоохранительных органах города.

Очевидец сообщил о криках женщины и замеченных им двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения в полицию. Полиция приехала на место и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании.

Курильский вопрос: в Китае заявили о жестком ответе Москвы Токио

Провокационные действия Токио в отношении Курильских островов натолкнулись на жесткие ответные меры России. Об этом рассказали аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEasе в своем материале пишут, что Япония стремиться воспользоваться напряженными отношениями РФ с Западом, чтобы оспорить суверенитет Москвы над островами.

Шольц отказался от российского ПЦР-теста в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался проходить российское ПЦР-тестирование после приземления в Москве. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Уточняется, что Шольцу по приземлении в России провел тест на коронавирус специалист из посольства ФРГ.

Криминального авторитета Сухого застрелили у стоматолога

Полицейские украинского города Прикарпатье объявили в розыск убийцу криминального авторитета Игоря Дутки, также известного как Сухой.

Мужчину застрелили, пока он находился в стоматологическом кресле на приеме у врача.

Шутка Зеленского обвалила рынки

Торговые роботы и трейдеры стали жертвами сарказма президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told»).

Подлодку США заподозрили в потере ценного оборудования после бегства от ВМФ РФ

ru.wikipedia.org / General Dynamics Electric Boat

Стремительное бегство американской подводной лодки от Тихоокеанского флота ВМФ РФ из российских вод могло обернуться потерей ценного оборудования, которое может достаться Москве, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что 12 февраля российские военные обнаружили вблизи острова Уруп подлодку ВМС США типа Virginia, которая действовала в районе учений ТОФ.

Онищенко объяснил тяжелое течение болезни Жириновского

Тяжелое течение коронавируса у лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть связано с тем, что политик затянул с госпитализацией. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, Жириновский мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни.

Лиз Трасс заявила об "оскорблениях со стороны Лаврова"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ее не волнуют некие оскорбления, которым она якобы подверглась со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.