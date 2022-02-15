Пока вы не уснули: Время «вторжения» РФ на Украину и поворот в курильском вопросе

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Представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Бернд Бауман заявил, что Крым фактически является территорией РФ.
Он подчеркнул, что исторически эта территория также принадлежит России, признание чего было помогло бы снизить напряжённость между Россией и Украиной.
Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки.
По версии спецслужб США, «атака» Москвы начнется с массированного ракетного удара.
Не стоит удивляться ответу России, если на нее нападет Украина. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.
«Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим», — сказал постпред.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма являются блефом.
Так ответил на высказывания украинского лидера глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
На Вешняковской улице Москвы двое дворников в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали местную жительницу, сообщил источник в правоохранительных органах города.
Очевидец сообщил о криках женщины и замеченных им двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения в полицию. Полиция приехала на место и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании.
Провокационные действия Токио в отношении Курильских островов натолкнулись на жесткие ответные меры России. Об этом рассказали аналитики из Китая.
Обозреватели китайского издания NetEasе в своем материале пишут, что Япония стремиться воспользоваться напряженными отношениями РФ с Западом, чтобы оспорить суверенитет Москвы над островами.
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался проходить российское ПЦР-тестирование после приземления в Москве. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
Уточняется, что Шольцу по приземлении в России провел тест на коронавирус специалист из посольства ФРГ.
Полицейские украинского города Прикарпатье объявили в розыск убийцу криминального авторитета Игоря Дутки, также известного как Сухой.
Мужчину застрелили, пока он находился в стоматологическом кресле на приеме у врача.
Торговые роботы и трейдеры стали жертвами сарказма президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told»).
Стремительное бегство американской подводной лодки от Тихоокеанского флота ВМФ РФ из российских вод могло обернуться потерей ценного оборудования, которое может достаться Москве, сообщили аналитики из Китая.
Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что 12 февраля российские военные обнаружили вблизи острова Уруп подлодку ВМС США типа Virginia, которая действовала в районе учений ТОФ.
Тяжелое течение коронавируса у лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть связано с тем, что политик затянул с госпитализацией. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
По его словам, Жириновский мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ее не волнуют некие оскорбления, которым она якобы подверглась со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Такая версия развития событий прозвучала во вторник в эфире британского телеканала ITV.