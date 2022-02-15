«В 6:30 в дежурную часть МГБ ЛНР поступило сообщение от жителя Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством. Специалисты ведомства провели обследование местности, обнаружили и обезвредили в мусорной урне непосредственно у памятника Воинам-интернационалистам самодельное взрывное устройство. Бомба состояла из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 грамм и поражающих элементов. В качестве последних использовали куски металлической арматуры длиной от 5 до 20 сантиметров», — говорится в сообщения.