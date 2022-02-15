Специалисты Министерства госбезопасности ЛНР обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в мусорной урне возле памятника Воинам-интернационалистам в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.
В ведомстве предполагают, что подрыв устройства планировали произвести во время проведения митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Шествие было запланировано на 10:00 15 февраля.
«В 6:30 в дежурную часть МГБ ЛНР поступило сообщение от жителя Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством. Специалисты ведомства провели обследование местности, обнаружили и обезвредили в мусорной урне непосредственно у памятника Воинам-интернационалистам самодельное взрывное устройство. Бомба состояла из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 грамм и поражающих элементов. В качестве последних использовали куски металлической арматуры длиной от 5 до 20 сантиметров», — говорится в сообщения.
В пресс-службе МГБ ЛНР отметили, что способ закладки и состав устройства свидетельствуют о «возможной причастности диверсионно-разведывательных групп Главного управления разведки Министерства обороны Украины и украинских спецслужб».
В настоящее время специалисты Министерства госбезопасности Луганска продолжают оперативно-следственные мероприятия.