В НАТО почувствовали оптимизм из-за «сигналов Москвы»

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс испытывает «некоторый оптимизм» на фоне сигналов Москвы о продолжении дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.
Генсек НАТО рассказал, что альянс готов к совместным с Россией заседаниям, посвященным украинскому кризису и контролю над вооружениями.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что в НАТО пока не заметили признаков деэскалации украинского кризиса.
Генсек НАТО добавил, что министры обороны альянса 16-17 февраля проведут переговоры по усилению обороны и обсудят с Грузией и Украиной ситуацию в Черном море.
Во время встречи с президентом Владимиром Путиным 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву.
Президент в ответ поинтересовался, есть ли шанс договориться с США и НАТО.
«Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители РФ, - что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИД, должен сказать, что шанс есть всегда», - подчеркнул Лавров.