В НАТО почувствовали оптимизм из-за «сигналов Москвы»

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс испытывает «некоторый оптимизм» на фоне сигналов Москвы о продолжении дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

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Генсек НАТО рассказал, что альянс готов к совместным с Россией заседаниям, посвященным украинскому кризису и контролю над вооружениями.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что в НАТО пока не заметили признаков деэскалации украинского кризиса.

Генсек НАТО добавил, что министры обороны альянса 16-17 февраля проведут переговоры по усилению обороны и обсудят с Грузией и Украиной ситуацию в Черном море.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву.

Президент в ответ поинтересовался, есть ли шанс договориться с США и НАТО.