Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки. По версии спецслужб США, «атака» Москвы начнется с массированного ракетного удара.

«Американская разведка сообщила, что наиболее вероятным временем для приказа [президента РФ Владимира ] Путина [об атаке на Украину] было 3 часа ночи (в четыре часа ночи по московскому времени, прим. URA.RU). Американские спецслужбы считают, что военные и правительственные центры управления Киева попадут под шквал воздушных ударов, прежде чем [российские] танки перейдут границу», — передает The Sun.

По версии таблоида, в «нападении России на Украину» будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ. Около 130 000 солдат, по данным издания, до сих пор находятся в юго-западных регионах РФ. Еще 40 000 военных участвуют в совместных учениях России и Минска на территории Беларуси. Кроме того, к «атаке» могут привлечь пророссийских сепаратистов с Донбасса, считает таблоид. Их численность издание оценивает в 30 000 человек.