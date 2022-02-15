Курильский вопрос: в Китае заявили о жестком ответе Москвы Токио

Провокационные действия Токио в отношении Курильских островов натолкнулись на жесткие ответные меры России. Об этом рассказали аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEasе в своем материале пишут, что Япония стремиться воспользоваться напряженными отношениями РФ с Западом, чтобы оспорить суверенитет Москвы над островами. Как передает «ПолитРоссия», японский премьер-министр Фумио Кисида недавно выразил надежду на скорейшее решение проблемы территориальной принадлежности архипелага, что можно расценивать как откровенную провокацию.

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Реакция России оказалась незамедлительной и вылилась в два весьма жестких ответа. Во-первых, РФ внезапно отправила свою подводную лодку «Волхов» в Японское море, откуда та запустила крылатую ракету «Калибр» с дальностью более 1000 километров. Во-вторых, Военно-морской флот страны объявил о планах провести серию крупных учений с участием более 140 кораблей. Эти беспрецедентные по своим масштабам маневры затронут и восточные рубежи России, так что японские власти получат отличную возможность оценить силу Тихоокеанского флота РФ, с которым им придется сражаться в случае атаки на Курилы.

Таким образом, Москва поставила на место Токио после провокаций в отношении островов. Примечательно, что после пуска «Калибра» и анонса военно-морских учений ВМФ РФ разговоры о территориальной принадлежности Курил в Японии очень быстро стихли, отметили аналитики.

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Он заявил об этом во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента.

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"На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС) распространяется суверенитет нашей страны, - утверждал премьер. - Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов".

Премьер отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил корабли условного противника на учениях в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учебно-боевые упражнения включали в себя артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника, а также стрельбы по морским целям, выполняющим роль десантного отряда противника.

В учениях принимали участие корветы «Совершенный», «Громкий», «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Ожидается, что в рамках учений вскоре предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням и уничтожить макеты плавающих мин.

Ранее сообщалось, что во время учений Тихоокеанского флота в районе Курил обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia. Судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В Японском море подводная лодка "Волхов" выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр".

Как сообщили в Минобороны РФ, новейшая дизель-электрическая подлодка "Волхов" Тихоокеанского флота провела пуск по наземной цели. Там отметили, что ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, который расположен в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. километров. Перед выполнением стрельб подлодка совершила скрытный выход в назначенный район.

"Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники", - сообщили в Минобороны.

Россия намерена расширить военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа. На острове площадью 52 квадратных километра вскоре должны появиться системы ПВО и различные средства РЭБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На необитаемом прежде острове Матуа с декабря несут боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые могут поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров.

На Матуа, кроме БРК «Бастион», в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ, — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, такое внимание к Матуа объясняется тем, что он удобно расположен в центре Курильской гряды. С острова можно контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что российские ракетчики будут дежурить на Матуа круглосуточно, контролируя прилегающую к острову акваторию и проливы Надежды и Головнина. Для круглогодичного дежурства на острове организовали автономный военный городок для экипажей «Бастионов». Для эксплуатации и обслуживания техники устроили технические посты, хранилища техники и оборудовали подъезды к стартовым позициям.

Россия может размещать военные объекты на своей территории там, где считает необходимым, это суверенное право государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что соответствующие планы осуществляются Минобороны России после согласования с Верховным главнокомандующим.

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразными, это наше суверенное право, это право любого государства», — цитирует Пескова РИА Новости.

2 декабря пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.

Современные модернизированные танки Т-80БВ прибыли в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на Курильских островах.

"Техника хорошо себя зарекомендовала во время эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым зимам островного региона", - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Прибывшие на Курилы танки Т-80БВ оснащены многоканальными прицелами наводчика, стабилизаторами вооружения, приборами наблюдения, радиостанциями, а также модульной динамической защитой.

В ожидании новой техники будущие экипажи осваивали управление ими на тренажерах. После ввода машин в эксплуатацию курильские танкисты успели потренироваться в вождении и стрельбе.

Справка "РГ"

Отличительная особенность модернизированного Т-80БВ - наличие газотурбинной силовой установки, из-за чего бронемашину называют "летающим" танком. Он способен разгоняться до скорости более 70 километров в час, ехать без дозаправки 500 километров.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтона Токио по вопросу территориальной принадлежности Южных Курильских островов.

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«Хочу вновь прояснить: США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов. Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов», — заявил Эмануэль в видеообращении в Twitter.

В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что приветствует слова посла США в Японии Рама Эмануэля о Курильских островах, которые в Токио называют «северными территориями». Дипломат при этом ушёл от ответа на вопрос, не считает ли он, что Вашингтон пытается вовлечь Токио в конфликт с Москвой, поддерживая позицию по островам, сообщает ТАСС.

Эмануэль ранее утверждал, что США поддерживают Японию по вопросу Курил и признают её суверенитет над ними.

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Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. Правительство намерено продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса. Слова посла Эмануэля выражают поддержку нашей позиции, мы приветствуем это, — подчеркнул глава японского МИД.

Хаяси добавил, что в ситуации вокруг Украины Токио продолжит сотрудничество с США и другими странами G7.

Соединенные Штаты через поддержку искусственных претензий Японии на южные Курильские острова тормозят развитие сотрудничества России и Японии, пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Захарова пояснила, что Вашингтону выгодно держать на плаву тему «северных территорий», как называют южно-курильские острова в Японии.

«Этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией, каким оно должно было быть», — заявила Захарова.

Она посоветовала послу США в Японии напомнить жителям этой страны о преступлениях Соединенных Штатов против японского народа.

«В частности о том, как Соединенные Штаты Америки, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан этого государства в Хиросиме и Нагасаки», — пояснила Захарова.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тема принадлежности Курильских островов закрыта, это территория Российской Федерации. Об этом ТАСС в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя очередные высказывания руководства Японии о намерении продолжить консультации с Москвой по данному вопросу.

"Тема принадлежности Курильских островов не может обсуждаться, она закрыта. Это не может быть предметом для дискуссий в рамках переговоров о подписании мирного договора, так как отчуждение российских территорий запрещено на уровне конституции - главного закона страны", - напомнил Слуцкий.

Депутат заметил, что "российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению", о чем Москва заявляла неоднократно.

При этом, заметил глава комитета, "попытки радикально настроенных лиц ворваться на территорию российского посольства в Токио не могут не вызвать обеспокоенности".

"Рассчитываем, что местные власти смогут гарантировать безопасность нашей дипмиссии и ее сотрудников", - резюмировал он.

Посольство РФ в Японии ранее выразило решительный протест японскому МИД из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию российского дипломатического представительства. Как отметили в посольстве, "группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции". Это произошло накануне 7 февраля, когда в стране отмечается День северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов).