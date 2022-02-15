Представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Бернд Бауман заявил, что Крым фактически является территорией РФ. Он подчеркнул, что исторически эта территория также принадлежит России, признание чего было помогло бы снизить напряжённость между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.

Это было бы хорошим частичным результатом, если бы это было урегулировано, — констатировал представитель партии.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма частью России и выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплёки отвечает интересам как Москвы, так и Берлина. Он добавил, что несколько лет назад посетил полуостров и лично убедился в том, что результатом референдума стало «обоюдное и демократическое изъявление граждан» Крыма.