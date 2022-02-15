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33 минуты назад

Глава британского МИД рассказала о якобы имевших место "оскорблениях со стороны Лаврова"

ТАСС

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ее не волнуют некие оскорбления, которым она якобы подверглась со стороны российского коллеги Сергея Лаврова. Такая версия развития событий прозвучала во вторник в эфире британского телеканала ITV.

"Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. У нас нет каких-либо претензий к российскому народу, нас беспокоит правительство, которое имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства, - утверждала Трасс. - Мы продолжим обращать на это внимание, и, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом".

Слова об "оскорблениях со стороны Лаврова" прозвучали после того, как ведущая напомнила министру о фразе главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, который после визита Трасс в Москву заявил, что "Лавров бы не так сильно насмехался над ней", если бы угроза британских санкций против российского руководства была более ощутимой.

«Непонятливый какой»: Лаврова рассмешил вопрос журналиста о вторжении

В ходе состоявшегося на прошлой неделе визита Трасс в Москву Лавров на совместной пресс-конференции выразил разочарование по поводу того, что у них получился "разговор немого с глухим". Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что в ходе встречи с Трасс Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса собеседник агентства.

В тот же день Трасс подтвердила, что такой эпизод действительно имел место, пояснив, что она неверно поняла коллегу, так как ей "показалось, что он говорит о части Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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