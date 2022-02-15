Украинца обвинили в госизмене за выступления на российском телевидении

Гражданин Украины занимался подрывной деятельностью, выступая на российских телеканалах, и «по заказу представителей СМИ России» распространял недостоверную информацию. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

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«По данным следствия, подозреваемый по заказу представителей СМИ Российской Федерации во время выступлений на российских телеканалах (…), а также в социальных сетях, распространял недостоверную информацию с целью манипулирования общественным мнением и дискредитации государственной власти. Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения», - подчеркивается в сообщении.

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Также, в офисе генпрокурора подчеркнули, что подозреваемый в госизмене организовывал «по заранее подготовленному сценарию российских кураторов» протестные акции и нанимал людей, которые «создавали нужную информационную картинку» для российской прессы.

В Службе безопасности Украины также уточнили, что подозреваемый получал указания «манипулировать общественным мнением украинцев, прежде всего накануне важных международных встреч с партнерами».

«Последняя задача "медийщика" - начать сбор подписей за импичмент действующего президента Украины. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев», - отметили в ведомстве.

При этом в релизах силовых ведомств не раскрывается имя подозреваемого. Однако, по данным «Газеты.ру», обвиняемым по уголовному делу стал украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий.

Блогер рассказал, что узнал об уголовном деле в Telegram-канале СБУ, никаких постановлений ему не направляли, и он не понимает, почему ему ставятся в вину высказывания об Украине.

«Мне ставится в вину, что я говорю, что на Украине [идет] гражданская война. Так я повторю десять раз: на Украине [идет] гражданская война. Здесь мне ставится в вину то, что я говорю, что Украина — колония, да, я считаю, что Украина — колония. Это государственная измена?» — удивился блогер.

По мнению Шария, уголовное дело представляет из себя «ахинею чистой воды», он также напомнил, что на российском телевидении выступало очень много украинских политиков.