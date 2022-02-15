Украинца обвинили в госизмене за выступления на российском телевидении

Гражданин Украины занимался подрывной деятельностью, выступая на российских телеканалах, и «по заказу представителей СМИ России» распространял недостоверную информацию. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.
«По данным следствия, подозреваемый по заказу представителей СМИ Российской Федерации во время выступлений на российских телеканалах (…), а также в социальных сетях, распространял недостоверную информацию с целью манипулирования общественным мнением и дискредитации государственной власти. Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения», - подчеркивается в сообщении.
Также, в офисе генпрокурора подчеркнули, что подозреваемый в госизмене организовывал «по заранее подготовленному сценарию российских кураторов» протестные акции и нанимал людей, которые «создавали нужную информационную картинку» для российской прессы.
В Службе безопасности Украины также уточнили, что подозреваемый получал указания «манипулировать общественным мнением украинцев, прежде всего накануне важных международных встреч с партнерами».
«Последняя задача "медийщика" - начать сбор подписей за импичмент действующего президента Украины. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев», - отметили в ведомстве.
При этом в релизах силовых ведомств не раскрывается имя подозреваемого. Однако, по данным «Газеты.ру», обвиняемым по уголовному делу стал украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий.
Блогер рассказал, что узнал об уголовном деле в Telegram-канале СБУ, никаких постановлений ему не направляли, и он не понимает, почему ему ставятся в вину высказывания об Украине.
«Мне ставится в вину, что я говорю, что на Украине [идет] гражданская война. Так я повторю десять раз: на Украине [идет] гражданская война. Здесь мне ставится в вину то, что я говорю, что Украина — колония, да, я считаю, что Украина — колония. Это государственная измена?» — удивился блогер.
По мнению Шария, уголовное дело представляет из себя «ахинею чистой воды», он также напомнил, что на российском телевидении выступало очень много украинских политиков.
Ранее боксер Александр Усик рассказал, что его лишили всех рекламных контрактов на Украине из-за его политической позиции. Как заявил боец в интервью для YouTube-канале Маши Ефросининой, его раскритиковали после того, как он объединился с блогером Анатолием Шарием.