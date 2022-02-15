«Требую Porche»: немцы высмеяли посла Украины

«12 тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского», — подчеркнул пользователь под ником Abatefetel.