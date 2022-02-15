«Требую Porche»: немцы высмеяли посла Украины

Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились требованием посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тыс. противотанковых ракет из-за угрозы российского «вторжения». Как сообщает ИНОСми, комментаторы отметили, что как налогоплательщики они не готовы платить за поставки вооружения.
«12 тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского», — подчеркнул пользователь под ником Abatefetel.
Читатель mahna mahnam отметил, что расширение НАТО на восток с 1990-х годов и отсутствие гарантий безопасности для РФ — «совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение».
«Поэтому: никаких ракет Украине, вместо них гарантии безопасности России! В чем тут проблема?», — заключил комментатор.
«Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?» — возмутился Ciel colorе.
Читатель Levant сыронизировал и в ответ на требования украинцев и попросил себе автомобиль Porche.
«А я требую себе «Порше». Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 млрд евро перечислил», — отметил он.