Обзор иноСМИ: «Условные» медали России и позор Британии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Лиз Трасс: позор для Британии»

Автор Spiked Мэри Дежевски заявила, что отношения России и Великобритании находились на дне, но «опустились еще ниже во многом благодаря единоличным усилиям» министра иностранных дел Лиз Трасс: «Отправленная чуть более чем на один день в Москву Лиз Трасс сумела подтвердить все негативные стереотипы России о британской дипломатии - высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о «ценностях», - добавив, по крайней мере, еще одно: невежество».

Глава МИД России Сергей Лавров спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями, намекая на право Москвы свободно перемещать войска. Министр ответила: «Никогда». Дело в том, что Трасс решила, что эти области находятся на Украине. Ошибка привела к комментарию Лаврова, что разговор с Трасс был подобен «разговору с глухим человеком, который слушает, но не слышит».

«Невероятное терпение калининградцев»

Журналистка, автор книги о Калининграде Паулина Сегень рассказала польской Gazeta Wyborcza, что жители региона проявляют «невероятное терпение» на фоне закрытых уже два года границ, но им «не хватает нормальности, возможности свободного передвижения, особенно коротких поездок в Гданьск, Ольштын и Варшаву». По словам журналистки, тема границ постоянно всплывает в разговорах с ее знакомыми калининградцами.

Сегень отметила, что сейчас калининградцам приходится добираться самолетом в Москву или Санкт-Петербург, а «оттуда лететь куда-то дальше на Запад». На машине или на автобусе из Калининграда можно попасть в Гданьск, но для этого необходимо иметь документы, подтверждающие право пребывания в стране ЕС, например, студенческую визу или разрешение на работу.

Российским олимпийцам предложили выдать «условные» медали

Командные соревнования по фигурному катанию Олимпиады в Пекине завершились 7 февраля, на первом вздохе этих Игр; Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения - потому что не знают, кто заслужил медали из-за скандал вокруг допинг-пробы 15-летней россиянки Камилы Валиевой, пишет Барри Сврлуга в своей статье для The Washington Post. Он счел несправедливым лишение праздника всех спортсменов и назвал Олимпийские игры «монополизированными страной-изгоем и группой кураторов» ОИ.

Автор отметил, что Россия завоевала уже около 20 медалей ОИ-2022, и предложил создать для страны новую категорию наград - «условно завоеванные», «завоеванные на данный момент», или «завоеванные, но ожидающие подтверждения». По мнению Сврлуги, в этой «неразберихе» виновен сам МОК, не сумевший «ввести настолько решительный запрет, чтобы вызвать реальные изменения в российской системе».

«Последний шанс на мир»

Das Erste назвала предстоящий визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию и его встречу с президентом Владимиром Путиным «последним шансом на мир» и деэскалацию украинского кризиса.

По версии издания, это не обычный визит нового канцлера с обычным обменом любезностями - а встреча, которая пройдет на фоне предупреждений США о нападении на Украину. За день до визита в Москву Шольц «не оставил у Киева сомнений в том, что Германия солидарна с Украиной» - он объявил о дополнительной финансовой поддержке страны в размере трех миллионов евро. Кроме того, рассматривается возможность поставки Киеву приборов ночного видения или устройств разминирования.

«Нет западной Украины»: Зеленский обратился к дипломатам США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал дипломатов западных стран, которые решили перенести свои посольства во Львов. Об этом рассказали «Вести».