Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

Греция, которая недавно призывала к беспрецедентным санкциям против России ради «защиты Украины», теперь требует ответа от Киева. Причиной возмущения Афин стала гибель нескольких этнических греков в прифронтовом селе Гранитное в Донбассе. Удастся ли стране НАТО привлечь к ответственности виновников трагедии – солдат украинской армии?

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«Выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соотечественников и тяжелым ранением еще двоих», – с таких слов начинается официальное сообщение, опубликованное МИД Греции в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства страны Никос Дендиас заявил о намерении связаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, «чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине». Одновременно МИД призвал обладателей греческих паспортов покинуть Украину.

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Последний призыв можно списать на общезападную истерию по поводу «вторжения России на Украину», которое якобы должно начаться едва ли не в среду. Но похоже, что истинная причина была иной – и именно ее упомянули греческие дипломаты. В ночь на воскресенье в одном из кафе в селе Гранитное (на контролируемой украинскими военными части Донецкой области близ линии соприкосновения с ДНР) произошел инцидент со стрельбой. Украинская полиция сообщила об инциденте и о задержании неких двух мужчин, против которых было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об умышленном убийстве из хулиганских побуждений. Позже стало известно о двоих погибших и двоих раненых. Все жертвы и пострадавшие – этнические греки, именно они в сообщении МИД Греции были названы словом «omogenos», что можно перевести как «соотечественники».

Некоторое время спустя с другой стороны линии соприкосновения – от представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина стали известны подробности инцидента с участием украинских военных в Гранитном. Двое военнослужащих 53-й бригады Вооруженных сил Украины, воспользовавшись незаконным отсутствием командира подразделения, самовольно оставили позиции и направились в кафе, взяв с собой табельные пистолеты Макарова, передало РИА Новости – Крым слова Басурина.

«В ходе распития спиртного бойцы ВСУ позволяли себе нецензурно высказываться и оскорблять других посетителей заведения, обвиняя их в «сепаратизме» и «ненависти к Украине», – рассказал официальный представитель НМ ДНР.

Пьяных военных попытались успокоить, силой вывели из заведения. На улице бойцы ВСУ «дождались пока их оппоненты выйдут покурить, открыли по ним огонь из пистолетов, а затем скрылись с места преступления», сообщил Басурин.

Отметим, что село Гранитное, где имела место выходка представителей «армии, ориентирующейся на стандарты НАТО», находится в прифронтовой зоне. Именно в районе Гранитного и находящейся рядом Старомарьевки в октябре прошлого года произошла «маленькая война», в ходе которой ВСУ первый раз и показательно использовали турецкий ударный беспилотник «Байрактар».

По иронии судьбы, сейчас непримиримые враги (и одновременно партнеры по НАТО) – Турция и Греция – оказались едины в оказании военной помощи Украине. Более того, в январе глава МИД Греции Дендиас на встрече с первым замглавы Госдепа Венди Шерман обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России и необходимость совместной поддержки в рамках НАТО суверенитета и целостности Украины, которым якобы угрожает Москва. Но внезапно выяснилось, что грекам-соотечественникам в Донбассе угрожают не «агрессивные замыслы Кремля», а бойцы украинской армии.

То, что пострадавшими в инциденте оказались греки, неудивительно. «Приазовские эллины», переселившиеся в Новороссию из Крыма еще при Екатерине II (одновременно с малороссами-украинцами), сейчас считаются и третьей по величине этнической общиной Донецкой области после украинцев и русских, и самой крупной греческой общиной на Украине. По данным переписи 2001 года, в регионе жило около 77 тысяч греков. Интересно, что родным для местных эллинов считается румейский диалект (вариант слова «ромейский», то есть «римский», в память о византийском Втором Риме). Впрочем, сейчас подавляющее большинство – около 75% жителей Донецкой области, и украинцев, и русских, и греков, считают родным языком русский.

Для сравнения: на исторической родине приазовских эллинов – в Крыму – сейчас живут около 2,6 тыс. греков (данные на 2014 год). Небольшая община полуострова чувствует себя в куда большей защищенности, чем единоплеменники в контролируемой Киевом части Донецкой области, отмечает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Речь идет не просто о проявлении неуважения, а об открытой дискриминации, – подчеркнула сенатор в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Обеспокоенность вызывает ситуация с этническими меньшинствами на Украине в целом. Это касается венгров, живущих там, русинов и даже русских, которых тоже причислили к этническим меньшинствам в соответствии с принятыми в последнее время законами. И это учитывая то, что русские составляют значительную часть населения Украины».

«В Крыму ситуация принципиально иная. Я, как русская гречанка, могу сказать, что Крым многоголосый и многоконфессиональный регион. Тут живут этнические армяне, греки, немцы, болгары, татары и корейцы. Нас много – и все мы считаем себя русскими, поэтому у нас нет как таковых проблем с этническими меньшинствами, – пояснила Ковитиди. – В Крыму говорят на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. Кроме того, у нас есть школы, в которых в том числе преподается греческий язык».

«То, что в украинской армии давно пора наводить порядок – общеизвестно. В открытом доступе есть информация, что украинские военные в том числе занимаются мародерством, пьянствуют, причиняют телесные повреждения мирному населению на востоке Украины. Это факт, – отметила Ковитиди. – А Греция, как член НАТО, должна привлечь внимание мировой общественности к той ситуации, которая складывается в отношении их соотечественников за рубежом».

Впрочем, вряд ли следует ожидать, что греки смогут своими силами защитить соотечественников на Украине, считает экономист Василий Колташов, знакомый с современной греческой политикой. «Власти Греции – марионетки США со времен премьера Алексиса Ципраса, поэтому они отреагируют на инцидент ровно так, как скажет глава американской дипмиссии в Афинах», – полагает собеседник

По его словам, Вашингтону будет невыгодно разжигать конфликт между страной НАТО и Киевом, поэтому реакция будет максимально сдержанной, а уголовное дело, скорее всего, «спустят на тормозах». «Другое дело – если бы на греков напали мирные местные жители – тогда бы, вероятнее всего, Киев и США сочли бы уместным эскалировать ситуацию», – отметил эксперт. Собеседник подчеркнул, что многие греческие общественные организации, которые могли бы выступить против позиции властей, тоже зависимы или от местной администрации, или от США.