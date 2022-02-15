Маск пожертвовал миллиарды долларов на благотворительность

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск в ноябре прошлого года передал на благотворительность более пяти миллионов акций автопроизводителя. Об этом со ссылкой на декларацию бизнесмена, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.

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Исходя из цены акций Tesla в дни, когда Маск делал пожертвование, его общая сумма составила 5,74 миллиарда долларов. Название благотворительной организации, которая получила деньги, не раскрывается. Пожертвование сделано после того, как миллиардер в ноябре уже продал 10-процентную долю в Tesla на сумму 16,4 миллиарда долларов.

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Аналитики отмечают, что для Маска выгодно жертвовать акции компании, потому что переданные на благотворительность бумаги не облагаются налогом на прирост капитала.

«Он сэкономит от 40 до 50 процентов в виде налога от суммы в 5,7 миллиарда долларов в зависимости от того, сможет ли он воспользоваться налоговым вычетом в Калифорнии, и избежит ли налога на прирост, который ему пришлось бы заплатить при продаже акций», — считает налоговый эксперт Боб Лорд.

Он также отметил, что Маск мог передать акции посредникам, например «благотворительным фондам», а не напрямую благотворительным объединениям.

До сих пор благотворительные жесты Илона Маска не были такими же широкими, как у других миллиардеров. Он отдал менее одного процента от своего состояния, в то время как Уоррен Баффет и Джордж Сорос пожертвовали более 20 процентов. Однако в прошлом году глава Tesla стал вторым благотворителем в США после супругов Билла и Мелинды Гейтс.

Илон Маск возглавляет одноименный благотворительный фонд, который среди прочего предлагает гранты на «разработку безопасного искусственного интеллекта на благо человечества». В 2021 году Маск и фонд пообещали инвестировать 100 миллионов долларов в новые технологии по выводу углерода из атмосферы.