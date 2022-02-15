В Раде пригрозили отказаться от Минска-2

Украина получит полное право отказаться от выполнения Минских соглашений в случае признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом заявил сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов на выступлении в парламенте.

По его словам, Минские соглашения были единственным правильным решением в 2014-2015 годах, они дали время на укрепление армии Украины. Герасимов также подчеркнул, что «на них держаться антироссийские санкции».