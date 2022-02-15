Трасс предрекла Киеву «быстрый» захват Россией

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, вторжение России на Украину остается весьма вероятным, при этом российские военнослужащие смогут занять Киев «очень быстро». Об этом пишет агентство Reuters.

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Ранее ряд западных изданий и агентств сообщили, что Россия планирует вторгнуться на Украину 15-16 февраля. Этот день, по данным СМИ, в качестве возможной даты агрессии РФ назвал президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с европейскими союзниками.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс отметила, что вторжение России на Украину «весьма вероятно», подчеркнув при этом, что российские войска могут достичь Киева «очень быстро». Также Трасс предупредила, что попытка нападения может быть предпринята без опознавательных знаков.

При этом, по словам Трасс, Великобритания в целях безопасности перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов, однако посольство в столице Украины пока продолжает работу, пишет ТАСС.

«Мы перевели часть наших сотрудников на запад Украины, во Львов, однако сохраняем дипломатическое присутствие в Киеве. Мы намерены сохранять его и дальше, но мы, безусловно, постоянно отслеживаем ситуацию на Украине, чтобы иметь возможность оказывать содействие британским подданным», - пояснила Трасс в интервью телеканалу Sky News.

Дипломат также заявила, что «еще слишком рано» обсуждать вопрос об украинских беженцах и о том, сколько из них сможет принять Великобритания.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сделал 16 февраля национальным праздником — Днем единения страны. Он призвал украинцев в этот день «вывесить национальные флаги, надеть сине-желтые ленты и показать всему миру свое единство».