Пока вы спали: секретные санкции США и панические покупки россиян

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Фото: Reuters Reuters

Россияне бросились скупать смартфоны

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Представители магазинов, операторов и онлайн-маркетплейсов заявили о резком росте спроса на смартфоны в январе. При этом отмечается повышенный интерес к устройствам премиального сегмента — стоимостью от 50 тыс. рублей, пишут «Известия».

Увеличение спроса на смартфоны эксперты объясняют нестабильной геополитической ситуацией, санкционными угрозами со стороны США и опасениями россиян, что гаджеты резко подорожают. При этом актуальным остается «тренд на инвестиционные покупки флагманских устройств».

На Западе прокомментировали возможные санкции против России

Санкции в отношении России в случае вторжения на Украину держатся в секрете, однако они могут коснуться работы российской дипмиссии и экспорта сырья и оружия. Так, в Госдепартаменте США подчеркнули, что «ничего не исключено», сообщают «Известия».

В свою очередь источник издания в Европарламенте пояснил, что санкции будут нацелены на российский энергетический и финансовый сектор и «почти наверняка» коснутся оборонного и химического сектора, а также сферы электроники.

Китаю грозит финансовый кризис

В Немецком институте экономических исследований (DIW) предупредили о возможном схлопывании пузыря на китайском рынке недвижимости и масштабном финансовом кризисе в Китае, который обострит ситуацию в мировой экономике, сообщает «Независимая газета».

На недвижимость и смежные отрасли в КНР приходится до 30% ВВП страны. В случае серьезного спада в этом секторе Китаю грозит финансовый кризис, который также затронет и другие государства, в том числе и Россию, отмечают опрошенные изданием эксперты.

Лукашенко назвал «брехней» слухи об агрессии против Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил масштабные российско-белорусские учения у границ с Украиной «потоком оружия и диверсантов» со стороны соседнего государства и опроверг агрессивные намерения в отношении Киева. Об этом пишет «Независимая газета».

«Это брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину. Слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас», – заявил белорусский лидер.

В России выросло число злостных неплательщиков

По данным Федеральной службы судебных приставов, количество злостных неплательщиков в 2021 году достигло рекордных 8,6 млн, увеличившись за год на 1,6 млн. Об этом сообщают «Известия».