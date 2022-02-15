США встревожило решение Пекина занять сторону Москвы

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США «глубоко встревожены» решением Китая «молчаливо поддержать» Россию в украинском кризисе. Об этом сообщает CNBC TV.

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«Молчаливая поддержка России [со стороны Китая] вызывает глубокую тревогу и, откровенно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», - заявил Кирби.

Он также обратил внимание на совместное заявление России и Китая от 4 февраля. В этот день президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором отметили развивающуюся в мире многополярность и раскритиковали «силы, <…> , продолжающие отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем <…>, практикующие вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцирующие противоречия, разногласия и конфронтацию».

Российская сторона подтвердила «приверженность принципу «одного Китая» и подчеркнула, что Тайвань «является неотъемлемой частью Китая», и выступила против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме».