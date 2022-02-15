В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
34 минуты назад

США встревожило решение Пекина занять сторону Москвы

Мария Иванова

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США «глубоко встревожены» решением Китая «молчаливо поддержать» Россию в украинском кризисе. Об этом сообщает CNBC TV.

США встревожило решение Пекина занять сторону Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молчаливая поддержка России [со стороны Китая] вызывает глубокую тревогу и, откровенно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», - заявил Кирби.

Он также обратил внимание на совместное заявление России и Китая от 4 февраля. В этот день президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором отметили развивающуюся в мире многополярность и раскритиковали «силы, <…> , продолжающие отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем <…>, практикующие вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцирующие противоречия, разногласия и конфронтацию».

Российская сторона подтвердила «приверженность принципу «одного Китая» и подчеркнула, что Тайвань «является неотъемлемой частью Китая», и выступила против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме».

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», - подчеркивается в заявлении.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители