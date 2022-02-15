Средства дочери экс-президента Узбекистана вернут на родину

Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой вернут из Швейцарии на родину, сообщили в пресс-службе Минюста республики. Речь идёт о сумме $131 млн. Швейцария согласилась вернуть Узбекистану десятки миллионов долларов со счетов Каримовой через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, при условии, что деньги будут потрачены на благо народа, открыто и с отчётом Западу о расходах.

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11 февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединённых Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас счета певицы, политика и бизнесвумен Гульнары Каримовой заморожены в десятке стран.

Суды над дочерью первого президента Узбекистана идут с 2015 года. В 2017 году в рамках ещё одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет.