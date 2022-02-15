Покинувший Украину Ахметов вернется в страну после слов Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы российской агрессии. Он рассказал, что на Украине сейчас есть «большая проблема с олигархами», которые спешно покидают страну. «Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали», — сказал он. Глава государства призвал бизнесменов вернуться на Украину, к своим предприятиям и людям, которые работают на них и на государство. Зеленский также осудил депутатов, которые также решили выехать из страны на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться на Украину, иначе руководству придется «сделать выводы».