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26 минут назад

В США заявили о «расплате» Киева за поддержку Запада

Елена Прошина

Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер заявил, что истерия вокруг приписываемых России «планов вторжения» стала «расплатой» для Украины за корыстные интересы ее руководства. Такую точку зрения он высказал в своем Twitter.

В США заявили о «расплате» Киева за поддержку Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявил, что США впервые предупредили его команду о риске «российской агрессии» осенью 2021 года. Тогда в Соединенных Штатах считали, что ее вероятность — 80%.

«Украинцы на это не купились», — добавил Шустер.

Несмотря на отрицание Киевом реальности угрозы, власти решили воспользоваться ситуацией, получив «больше помощи и внимания» от Запада.

«Решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много», — добавил журналист.

Напомним, что истерия вокруг якобы готовящегося российского «вторжения» на Украину активно раскручивается Западными политиками и СМИ с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации.

При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, указывая на возможную агрессию со стороны Киева против ДНР и ЛНР.

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