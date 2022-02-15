В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
43 минуты назад

США предложили Украине кредитные гарантии на миллиард долларов

Мария Иванова

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон предлагает Киеву суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине
Фото: ReutersReuters

О планах выделить такие кредитные гарантии стало известно после переговоров Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинский министр заявил, что Вашингтон и Киев «продолжают активно координировать усилия по защите Украины». Он также поблагодарил США за решение оказать Украине «макрофинансовую помощь», но не уточнил, о какой сумме идет речь.

Позже в Госдепе сообщили, что кредитные гарантии составят до миллиарда долларов.

Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты объединяются с союзниками для «надежной международной поддержки Украины».

«Правительство США предлагает Украине суверенные гарантии по кредиту на сумму до одного миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ)», - подчеркнул Блинкен.

По его словам, это в сочетании с партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами и G7 укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность «перед лицом дестабилизирующего поведения России».

Блинкен подчеркнул, что в период с 2014-го по 2016 год Штаты выдали Украине три отдельные суверенные гарантии по кредитам на сумму один миллиард долларов, которые «сыграли решающую роль и помогли Украине успешно стабилизировать свою экономику».

Он добавил, что Экспортно-импортный банк США намерен выделить до трех миллиардов долларов для облегчения закупок американских товаров и услуг для украинских проектов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители