Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон предлагает Киеву суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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О планах выделить такие кредитные гарантии стало известно после переговоров Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинский министр заявил, что Вашингтон и Киев «продолжают активно координировать усилия по защите Украины». Он также поблагодарил США за решение оказать Украине «макрофинансовую помощь», но не уточнил, о какой сумме идет речь.

Позже в Госдепе сообщили, что кредитные гарантии составят до миллиарда долларов.

Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты объединяются с союзниками для «надежной международной поддержки Украины».

«Правительство США предлагает Украине суверенные гарантии по кредиту на сумму до одного миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ)», - подчеркнул Блинкен.

По его словам, это в сочетании с партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами и G7 укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность «перед лицом дестабилизирующего поведения России».

Блинкен подчеркнул, что в период с 2014-го по 2016 год Штаты выдали Украине три отдельные суверенные гарантии по кредитам на сумму один миллиард долларов, которые «сыграли решающую роль и помогли Украине успешно стабилизировать свою экономику».