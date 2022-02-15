Экс-премьер Украины раскрыл, для чего США нужно «российское вторжение»

«Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал политик.

По его словам, американские власти ведут системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика Вашингтона не зависит от смены американских президентов. Как считает Азаров, поддерживаемая США военная провокация со стороны Киева возможна в Донбассе, где против 30-35 тысяч защитников самопровозглашенных республик Киев сосредоточил армию, состоящую из 150 тысяч солдат.