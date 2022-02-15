Экс-премьер Украины раскрыл, для чего США нужно «российское вторжение»

Вашингтон нацелен на развязывание войны России и Украины, сообщил «МК» бывший премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, сообщения о возможном «вторжении» - американская провокация.
«Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал политик.
По его словам, американские власти ведут системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика Вашингтона не зависит от смены американских президентов. Как считает Азаров, поддерживаемая США военная провокация со стороны Киева возможна в Донбассе, где против 30-35 тысяч защитников самопровозглашенных республик Киев сосредоточил армию, состоящую из 150 тысяч солдат.
Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности.
«Прежде всего, президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии... и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — заявил пресс-секретарь главы государства.