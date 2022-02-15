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53 минуты назад

Названо условие бегства Зеленского с Украины

Lenta.ruиещё 1

Украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш» назвал условие бегства президента Владимира Зеленского из страны. По его мнению, это произошло бы в случае реальной угрозы нападения России. Запись эфира доступна на YouTube.

Названо условие бегства Зеленского с Украины
Фото: Efrem Lukatsky / APEfrem Lukatsky / AP

«Мы полностью понимаем, кто у нас сейчас при власти. Кто такие "слуги народа", кто такой президент, офис президента, министры. Если была бы реальная ситуация, при которой возможно было бы вторжение, они бы уехали отсюда. Они бы бежали, причем бежали на все четыре стороны», — заявил Лазарев.

Многие чиновники «теряли бы наличку по дороге», считает политолог.

«Но еще раз говорю, никакой войны 15-16 числа не будет. Дорогие зрители, это все бутафория», — заключил Лазарев.

11 февраля США заявили, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину. Вашингтон сообщил о тревожных признаках эскалации, в частности о стягивании новых российских войск на границу с республикой. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой начала вторжения 16 февраля.

Москва отвергает обвинения в подготовке нападения.

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