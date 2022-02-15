Названо условие бегства Зеленского с Украины

«Мы полностью понимаем, кто у нас сейчас при власти. Кто такие "слуги народа", кто такой президент, офис президента, министры. Если была бы реальная ситуация, при которой возможно было бы вторжение, они бы уехали отсюда. Они бы бежали, причем бежали на все четыре стороны», — заявил Лазарев.