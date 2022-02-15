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22 минуты назад

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию

Елена Прошина

Американское посольство в Минске призвало своих сограждан немедленно покинуть Белоруссию, следует из сообщения на сайте Госдепартамента.

США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

Также Госдепартамент рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии и призвал американцев немедленно покинуть Приднестровье.

Тем временем, страны запада прокомментировали возможные антироссийские санкции и сообщили, каких сфер они могут коснуться. Ограничения могут затронуть работу российских посольств и экспорт оружия.

«Сейчас мы не можем ничего предварительно представить, но ничто не исключено. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение на Украину», — ответил представитель Госдепартамента США.

Ограничения будут направлены против основных экономических секторов РФ — энергетики, химической промышленности и электроники.

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