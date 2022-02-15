Япония назвала условие введения санций против РФ

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос представителей СМИ относительно конкретных ограничений, которые Токио может ввести против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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Глава японской дипломатии заявил, что действия правительства страны будут определяться на основании фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.

«Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами "большой семерки"», — сказал Хаяси.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что если допустить, что антироссийские санкции будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами.