Япония назвала условие введения санций против РФ

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос представителей СМИ относительно конкретных ограничений, которые Токио может ввести против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
Глава японской дипломатии заявил, что действия правительства страны будут определяться на основании фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.
«Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами "большой семерки"», — сказал Хаяси.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что если допустить, что антироссийские санкции будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами.
По данным агентства Kyodo, Токио будет рассматривать возможность введения различных вариантов ограничений против России в случае эскалации на Украине. Среди вариантов – экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения Владимира Путина.