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37 минут назад

Глава МИД Японии рассказал, от чего зависит введение санкций против России

Елена Прошина

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос представителей СМИ относительно конкретных ограничений, которые Токио может ввести против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Япония назвала условие введения санций против РФ
Фото: РамблерРамблер

Глава японской дипломатии заявил, что действия правительства страны будут определяться на основании фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.

«Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами "большой семерки"», — сказал Хаяси.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что если допустить, что антироссийские санкции будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами.

По данным агентства Kyodo, Токио будет рассматривать возможность введения различных вариантов ограничений против России в случае эскалации на Украине. Среди вариантов – экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения Владимира Путина.

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