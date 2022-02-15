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47 минут назад

В Британии заявили о "позоре" Трасс на встрече с Лавровым

Елена Прошина

Высокомерие и невежество министра иностранных дел Британии Лиз Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой, написала в издании Spiked обозреватель Мэри Дежевски.

В Британии заявили о "позоре" Трасс на встрече с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она считает, что визит Трасс в российскую столицу стал «позором» для британской дипломатии, поскольку она продемонстрировала низкую подготовку к переговорам.

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — считает журналист.

Также в статье упоминается казус, когда глава британской дипломатии во время беседы с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

«Ошибка Трасс поставила вопрос, который подхватили российские СМИ и многие другие: а зачем она вообще приехала в Россию? Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?», — выразила возмущение Дежевски.

Она предположила, что Трасс приехала в Москву из личных интересов, чтобы, в частности, повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер.

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