Джонсон и Байден заявили о дипломатическом «окне» по Украине

"Джонсон и Байден обсудили ситуацию на Украине. Премьер-министр Великобритании и президент США проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились с тем, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины», — говорится в сообщении.