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17 минут назад

Джонсон и Байден заявили о дипломатическом «окне» по Украине

Елена Прошина

Вокруг ситуации на Украине по-прежнему сохраняется дипломатическое «окно». Об этом во время телефонного разговора заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден, передает пресс-служба британского премьера.

Джонсон и Байден заявили о дипломатическом «окне» по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Джонсон и Байден обсудили ситуацию на Украине. Премьер-министр Великобритании и президент США проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились с тем, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Они также отметили, что «любое вторжение на Украину приведет к затяжному кризису для России, который спровоцирует серьезные последствия для всего мира». Кроме того Джонсон и Байден согласились с «необходимостью сохранять единство перед лицом российских угроз, включая введение санкций в случае эскалации ситуации» в Незалежной и подтвердили «важность снижения зависимости европейских стран от газа РФ».

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