«И Донбасс, и Крым вернутся»: Зеленский заявил о достойном ответе России

«Мы знаем, где рядом с нашими границами находится чужая армия: ее численность, локацию и планы. Нам есть, что противопоставить. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — сказал Зеленский.