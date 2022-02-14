«И Донбасс, и Крым вернутся»: Зеленский заявил о достойном ответе России

Украина не боится присутствия российских войск на своей границе, потому что обладает армией в разы сильнее, чем восемь лет назад. Об этом в своем обращении к гражданам страны заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
«Мы знаем, где рядом с нашими границами находится чужая армия: ее численность, локацию и планы. Нам есть, что противопоставить. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что Киев стремится к миру, желая решить все спорные вопросы исключительно путем переговоров.
«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужие, но и своего не отдадим», — заключил Зеленский.
Напомним, что в своем обращении к гражданам президент Украины объявил 16 февраля Днем единения страны. На это число ранее указывали западные СМИ в качестве возможной даты вторжения России.