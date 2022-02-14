Зеленский «поскандалил» со странами-партнерами Украины

Украина «поскандалила» со странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы угрожающего ей «российского вторжения», сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

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Как рассказал источник издания «Страна.ua», Зеленский заявил, что «три дружественные страны нагнетают историю с войной». «Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся, – заявил источник. – Также призвал показать своим примером, что мы не будем убегать».

«В общем, спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо. Также президент сказал, что запретить уезжать не может, но зато мы потом встретим их при въезде. Президент попросил эти две неделе забыть про ссоры внутри фракции и объединиться», – сообщил источник.

В свою очередь, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на заседании обсуждались итоги состоявшегося в понедельник совещания лидеров фракций с руководством Совета нацбезопасности и обороны Украины, вопросы безопасности, а также «много секретной информации». При этом он подчеркнул, что поводов для паники нет, передает ТАСС.

«Это не значит, что вообще нет угрозы. Мы знаем, что в любой момент может случиться угроза. Но нет такого уровня, как сейчас нам пытаются это показать», – добавил парламентарий.