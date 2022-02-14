Страны G7 назвали условие введения новых санкций против РФ

Страны «Большой семерки» заявили о своем намерении ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление министров финансов G7 опубликовано на официальном сайте Соединенного королевства.
«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики», - говорится в заявлении.
Там также отмечается, сто страны «Большой семерки» продолжат следить за ситуацией и будут готовы действовать «четко скоординированно и в кратчайшие сроки, оказывая дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине».
«Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики, а также поддерживаем продолжающиеся усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации», - говорится также в заявлении.