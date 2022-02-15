В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
25 минут назад

Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине

Lenta.ruиещё 4

США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, правительство США предлагает такую сумму, чтобы поддержать программу экономических реформ и продолжение взаимодействия Киева с Международным валютным фондом.

14 февраля сообщалось, что власти Германии согласились дать Украине денег и одобрили Киеву кредит на 150 миллионов евро. В январе кредит в 100 миллионов долларов предложила Канада, в феврале Франция согласилась предоставить кредит в 200 миллионов евро и финансовые гарантии на сумму в миллиард евро.

Значительный объем кредитов Украина получает от объединений стран и международных организаций. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе 2022 года заявила, что Евросоюз предоставит новый кредит на 1,2 миллиарда евро из-за «угрозы вторжения России».

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители