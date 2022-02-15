Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине

США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

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По его словам, правительство США предлагает такую сумму, чтобы поддержать программу экономических реформ и продолжение взаимодействия Киева с Международным валютным фондом.

14 февраля сообщалось, что власти Германии согласились дать Украине денег и одобрили Киеву кредит на 150 миллионов евро. В январе кредит в 100 миллионов долларов предложила Канада, в феврале Франция согласилась предоставить кредит в 200 миллионов евро и финансовые гарантии на сумму в миллиард евро.