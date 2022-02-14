Глава МИД Великобритании: Россия может вторгнуться на Украину в любой момент

Россия может вторгнуться в Украину в любой момент. Об этом по итогам заседания правительственного комитета по реагированию на кризис в своем Twitter-аккаунте заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Согласно последним данным, Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации», — написала она.
Еще Трасс добавила, что Великобритания уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности своих граждан в Незалежной.
Ранее с подобным заявлением также выступил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он отметил, что «любой день» — это день до или после Зимних Олимпийских игр в Пекине.