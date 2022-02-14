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54 минуты назад

Глава МИД Великобритании: Россия может вторгнуться на Украину в любой момент

Елена Прошина

Россия может вторгнуться в Украину в любой момент. Об этом по итогам заседания правительственного комитета по реагированию на кризис в своем Twitter-аккаунте заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Глава МИД Великобритании: Россия может вторгнуться на Украину в любой момент
Фото: ТАССТАСС

«Согласно последним данным, Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации», — написала она.

Еще Трасс добавила, что Великобритания уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности своих граждан в Незалежной.

Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Ранее с подобным заявлением также выступил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он отметил, что «любой день» — это день до или после Зимних Олимпийских игр в Пекине.

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