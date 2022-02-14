Зеленский обратился к покинувшим Украину депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем призвал ввернуться на родину политиков, которые покинули страну, пишет РБК.

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Свой призыв вернуться в страну в течение 24 часов Зеленский адресовал депутатам Верховной рады, которые выехали за границу. По его словам, иначе государству придется «делать серьезные выводы».

Кроме того, он считает, что уехавшие из страны украинские предприниматели также должны вернуться на родину. При этом он подчеркнул, что власть не может и не будет влиять на бизнес.

«Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство», — подчеркнул он.