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1 час назад

Зеленский назвал ошибочным переезд посольств на запад Украины

Газета.Ruиещё 2

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что посольства некоторых стран совершили ошибку, приняв решение о переезде из Киева в западную часть Украины. Трансляцию в Facebook вел офис украинского лидера.

Зеленский назвал ошибочным переезд посольств на запад Украины
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

«Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды)», — заключил Зеленский.

В ходе выступления президент опроверг сообщения ряда СМИ о том, что его семья улетела с Украины. По его словам, глава государства и его семья должны демонстрировать пример того, как нужно себя вести в такое нелегкое время.

«С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных. Но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты — украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине», — отметил глава украинского государства, подчеркнув, что все мы с вами живем в «великое время».

Ранее стало известно, что Украину покидают местные олигархи и бизнесмены при помощи чартерных рейсов и частных самолетов. Также отмечается, что как минимум восемь предпринимателей, среди которых есть депутаты Рады, уже уехали из страны до этого.

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