Зеленский назвал ошибочным переезд посольств на запад Украины

«С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных. Но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты — украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине», — отметил глава украинского государства, подчеркнув, что все мы с вами живем в «великое время».