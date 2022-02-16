В США заявили о неспособности Китая помочь России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай не способен помочь России смягчить ущерб от возможных западных санкций. Она заявила об этом на брифинге, ее цитирует ТАСС.

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Также Псаки прокомментировала состоявшуюся 4 февраля встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я бы сказала, что встреча, которую они провели пару недель назад, отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении», — отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в том, что Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые понесет Россия в случае введения против нее санкций. «И у нас есть инструменты, которыми можно воспользоваться, если мы увидим, что какие-то компании, в том числе находящиеся в Китае, попытаются смягчить воздействие санкций», — заключила Псаки.

Ранее Псаки заявила, что США будут продолжать активную дипломатическую работу с Россией на высоком уровне, однако прогнозов по новому контакту президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.