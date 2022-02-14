Володин: Госдума рассмотрит два проекта постановления о признании ДНР и ЛНР

Он уточнил, что Госдума рассмотрит два варианта постановления об обращении палаты к Владимиру Путину.

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"Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования", - написал он.

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Спикер пояснил, что на рассмотрении Думы находятся два проекта постановления. "Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов", - отметил Володин.

Разница между документами заключается в следующем.

Первый был внесен депутатами от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым. В нем предлагается незамедлительно после принятия направить обращение к президенту.

Второй вариант внесен "единороссами". Они предложили для изучения и отзывов направить проект в МИД России и другие правительственные структуры. После чего можно будет вернуться к его рассмотрению, уточнил Володлин.

Председатель ГД подчеркнул, что это вопрос исключительно важный и ответственный.

"Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, - напомнил он, - Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности".

Такая ситуация, по его словам, несет угрозы и риски для жизни российских граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.

Отметим, что согласно тексту самого обращения, судьба которого будет решаться, депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. В качестве аргумента приводится тот факт, что за истекшие годы в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.