В сети появились мемы о «широкоплечем» Зеленском

В социальных сетях стали появляться мемы о «широкоплечем» Зеленском. Поводом послужила рабочая поездка президента Украины в Херсонскую область. Там политик наблюдал за ходом учений сил Министерства внутренних дел и был одет в уплотненную куртку, добавляющую особый объем плечам, сообщает «Страна».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спустя буквально несколько часов после публикации фотографий в сети появились изображения, на которых украинский политик составил компанию персонажам таких фильмов, как «Пятый элемент» и «Неудержимые».

Напомним, в ходе брифинга в Херсонской области Зеленский заявил, что в информационном пространстве «слишком много информации о глубокой полномасштабной войне» с Россией, а потому Украина должна быть готова в любой день. При этом, как отметил украинский лидер, он считает дипломатический путь единственным для деэскалации.