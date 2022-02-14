Протестующие в Киеве выдвинули требования к Шольцу

Митингующие на аллее героев небесной сотни в центре Киев , куда ожидается приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца , требуют «не склонять Украину к капитуляции». Об этом сообщает РИА Новости .

В понедельник, 14 февраля, канцлер посетит Киев и встретится с главой Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечали в управлении канцлера ФРГ, полет в Москву «через Киев» должен стать «сигналом поддержки и солидарности с Украииной».