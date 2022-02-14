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46 минут назад

Протестующие в Киеве выдвинули требования к Шольцу

Елена Прошина

Митингующие на аллее героев небесной сотни в центре Киев, куда ожидается приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца, требуют «не склонять Украину к капитуляции». Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 14 февраля, канцлер посетит Киев и встретится с главой Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечали в управлении канцлера ФРГ, полет в Москву «через Киев» должен стать «сигналом поддержки и солидарности с Украииной».

Митингующие уверены, что Шольц приедет на аллею возложить цветы погибшим участниками «евромайдана».

«Мы обращаемся к Шольцу с призывом не пытаться склонять Украину к капитуляции, требуем ввести санкции против агента влияния РФ в Германии», — сказа одна из участниц митинга.

Само собрание людей проходит спокойно. К самому месту возложения цветов никого не пускает полиция.

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