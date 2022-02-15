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44 минуты назад

МИД Украины прокомментировал убийство военными двух греков

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал убийство военными двух этнических греков, передает «Страна.ua».

МИД Украины прокомментировал убийство военными двух греков
Фото: ReutersReuters

«Действительно, произошел трагический инцидент, но мы не видим никакой направленности непосредственно против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве, по крайней мере из того, что мне известно, я могу сейчас сделать такой вывод», — сказал министр.

Кулеба добавил, что его греческий коллега Никос Дендиас не звонил ему по этому поводу.

МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины

14 февраля МИД Греции сообщил, что два грека были убиты украинскими военными в селе Гранитная близ линии соприкосновения в Донбассе. Между сторонами конфликта случился спор «по незначительному поводу». В министерстве добавили, что Дендиас запросил телефонный разговор с Кулебой.

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