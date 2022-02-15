МИД Украины прокомментировал убийство военными двух греков

«Действительно, произошел трагический инцидент, но мы не видим никакой направленности непосредственно против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве, по крайней мере из того, что мне известно, я могу сейчас сделать такой вывод», — сказал министр.