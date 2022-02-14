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33 минуты назад

На Украине призвали «ликвидировать» Байдена

Елена Прошина

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что сотрудники Службы безопасности страны должны заняться нейтрализацией президента США Джо Байдена. В своем Telegram-канале он заявил, что глава Соединенных штатов угрожает национальной безопасности страны.

На Украине призвали «ликвидировать» Байдена
Фото: ReutersReuters

«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны — Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины», — написал Кива.

Парламентарий также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский «именно с этой целью» пригласил своего коллегу посетить страну в ближайшее время.

«Чтоб раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения», — заключил Кива.

Напомним, что ранее Зеленский пригласил Байдена как можно скорее приехать на Украину, заявив, что это необходимо ради деэскалации ситуации. При этом сам глава США не пообещал ничего конкретного.

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