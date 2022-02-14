Украина закрыла въезд для ряда россиян

Украина закрыла въезд для мужчин-граждан России призывного возраста до завершения военных учений Вооруженных сил РФ вблизи границы. Об этом заявил на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

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С 10 февраля на территории Белоруссии начались учения «Союзная решимость - 2022». В рамках учений в Брестской области заступили на дежурство российские системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф».

По словам Бутусова, запрет на въезд россиян действует с 10 февраля.

«Ограничение введено неофициально, на неопределенный срок, как минимум - до конца военных маневров ВС РФ близ границ Украины, во избежание провокаций», - пояснил он.

Юрий Бутусов также высказал мнение, что это решение - «обоснованное», а проверка должна быть «тщательной и детальной».

Еще с ноября 2021 года западные страны предупреждают о риске «нападения» России на Украину. 12 февраля Госдеп объявил об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности. МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. Такое же решение приняли Нидерланды, Канада и Австралия.