Стало известно о готовности плана вторжения Украины в ДНР и ЛНР

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Генеральный штаб Минобороны Украины уже подготовил план вторжения на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он не пояснил, откуда ополчение располагает такими сведениями, но указал, что вскоре план Генштаба должен быть утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. «В принципе Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — сказал Басурин.

Военный добавил, что Народной милиции также стало известно об отправке за линию разграничения диверсионных подразделений, которые должны будут действовать в городской черте. Параллельно с этим, по его словам, в регион продолжают прибывать все новые части Вооруженных сил Украины (ВСУ).