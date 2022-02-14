Балтийские страны потребовали встречи с Белоруссией в формате ОБСЕ

Литва, Латвия и Эстония не получили от Белоруссии необходимые разъяснения в связи с российско-белорусскими военными учениями «Союзная решимость – 2022» и предложили белорусской стороне встретиться в рамках ОБСЕ. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Литвы пишет ТАСС.

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Учения «Союзная решимость - 2022» проходят на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. В рамках учений в Брестской области заступили на дежурство российские системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф».

В Минобороны Литвы сообщили, что ответ на обращение к белорусской стороне, полученный 9 февраля, «не содержит запрошенную информацию о масштабе маневров, используемых системах вооружений и техники».

«Поэтому мы по данному вопросу обратились повторно с пожеланием встречи с представителями Белоруссии в рамках ОБСЕ», - пояснили в военном ведомстве.

Балтийские страны также заявили, что им неясен дальнейший статус участвующих в учениях российских подразделений.

«В ответе не указан план возвращения этих частей к месту постоянной дислокации», - подчеркнули в литовском военном ведомстве.

Уже в течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. При этом власти западных стран пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину, а в США даже звучат угрозы применить санкции против «авансом».