В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
17 минут назад

Балтийские страны потребовали встречи с Белоруссией в формате ОБСЕ

Алиса Селезнёва

Литва, Латвия и Эстония не получили от Белоруссии необходимые разъяснения в связи с российско-белорусскими военными учениями «Союзная решимость – 2022» и предложили белорусской стороне встретиться в рамках ОБСЕ. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Литвы пишет ТАСС.

Балтийские страны потребовали встречи с Белоруссией в формате ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения «Союзная решимость - 2022» проходят на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. В рамках учений в Брестской области заступили на дежурство российские системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф».

В Минобороны Литвы сообщили, что ответ на обращение к белорусской стороне, полученный 9 февраля, «не содержит запрошенную информацию о масштабе маневров, используемых системах вооружений и техники».

«Поэтому мы по данному вопросу обратились повторно с пожеланием встречи с представителями Белоруссии в рамках ОБСЕ», - пояснили в военном ведомстве.

Балтийские страны также заявили, что им неясен дальнейший статус участвующих в учениях российских подразделений.

«В ответе не указан план возвращения этих частей к месту постоянной дислокации», - подчеркнули в литовском военном ведомстве.

Уже в течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. При этом власти западных стран пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину, а в США даже звучат угрозы применить санкции против «авансом».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром». А президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что Союзное государство будет выстраивать безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи. Он также призвал Запад «не связываться» с союзом России и Белоруссии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители