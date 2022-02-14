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25 минут назад

Минздрав Польши сообщил о выявлении в стране двух подвариантов омикрон-штамма коронавируса

ТАССиещё 2

Два новых подварианта омикрон-штамма коронавируса обнаружены в Польше. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.

В Польше обнаружили два новых варианта омикрона
Фото: ReutersReuters

"Мы уже сейчас имеем два новых подварианта мутации "омикрон", которые есть в нашей стране", - сказал он, подчеркнув, что в Минздраве пока не знают, "как они будут себя вести и каким будет ход болезни".

"Коронавирус останется с нами дольше", - предупредил Краска, призвав соблюдать меры предосторожности.

Польша преодолевает пятую волну эпидемии коронавируса. В последние дни кривая заболеваемости пошла на спад. Более 96% новых инфицированных заразились омикрон-штаммом коронавируса.

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С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 5,3 млн человек, умерли более 108 тыс. человек.

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